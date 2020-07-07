Дорого-богато: Бузова приобрела в московскую квартиру итальянский диван за 2,5 миллиона рублей

Ольга Бузова приобрела в свою дорогую квартиру итальянский диван за 2,5 миллиона рублей. Впервые о покупке недвижимости в Москве общественность узнала в 2019 году: не один год поющая ведущая снимала апартаменты в столице, предпочитая тратить деньги на жилье для мамы и дорогие вещи. Подкопив, Бузова вложила-таки средства в квартиру за 120 миллионов. Расположена она на Мосфильмовской улице в западном районе населенного пункта. Фасады дома отделаны натуральным деревом и камнем. Прелестями площади можно назвать высокие потолки и панорамные окна.

Обставлять же апартаменты Бузова планирует за счет рекламодателей. Так, в ближайшее время на территории Ольги уже должен появиться элитный итальянский диван за 2,5 миллиона рублей, двуспальная кровать почти за миллион рублей. Отдельный список трат – освещение. Только одна навесная люстра оценивается в 1,2 миллиона рублей. Напольные же светильники по меркам Бузовой стоят достаточно скромно – всего 300 тысяч рублей.

После окончания работ, сумма новоприобретенной квартиры может возрасти на 30 миллионов рублей, отмечает Telegram-канал «Курятник». В эту сумму, помимо мебели, войдет дорогая отделка – паркет, плитка и обои, все это составит не меньше 10 миллионов рублей.