«Уникальный артист не имеет признания»: Садальский возмутился, что Пенкину не присваивают звание

Как считает актер, музыкант давно его заслужил.

Актер Станислав Садальский в Instagram выразил недоумение, почему музыканту Сергею Пенкину до сих пор не дали звания заслуженного артиста. По его словам, этого певца знает весь мир. У него очень много поклонников, обширная дискография. Есть даже свои ученики.

«А на родине этот уникальный артист не имеет официального признания. Это нормально? Сережа считает, что просить звание — ниже достоинства. Наивный, порядочный, ранимый Сережа». Станислав Садальский

Как отметил заслуженный артист Садальский, присвоение званий в России — долгая процедура. Необходимо собрать огромное количество документов. Как добавил актер, в случае с Пенкиным инициативу должен проявить Московский государственный педагогический университет. Певец трудится в этом вузе профессором и преподает вокал.

Напомним, что Сергею Пенкину сейчас 59 лет. Он известен диапазоном своего голоса, охватывающим сразу четыре октавы. В его репертуаре русские народные песни, романсы и популярные западные шлягеры.