Дочь Сергея Шнурова поделилась редкими кадрами с мужем-барменом

Дочь лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, Серафима, которой сейчас 26 лет, в сторис Instagram поделилась редкими кадрами со своим мужем-барменом. Уже четыре года она замужем за Вячеславом Астаниным.

Отметим, что на днях девушка вместе с супругом побывали на речной прогулке в Санкт-Петербурге. Их подруга отмечала день рождения. Там-то они и запечатлелись вместе. Кстати, детей в этом браке пока нет. Серафима Шнурова-Астанина несколько лет назад была беременна, но потеряла ребенка на ранних сроках. Девушка очень сильно переживала по этому поводу.

Серафима, в отличие от отца, персона не самая публичная. У нее не так много подписчиков — чуть больше десяти тысяч. В свободное время она рисует натюрморты, любит фехтовать и активно посещает выставки. Трудится наследница лидера группы «Ленинград» графическим дизайнером.

Отметим, что Серафима родилась от отношений певца с однокурсницей Марией Исмагиловой. Как рассказывал позже музыкант, это был типичный студенческий брак, который распался спустя четыре года. После развода Шнуров практически не общался с дочерью, а она, в свою очередь, уверяла СМИ, что лидер «Ленинграда» — ее однофамилец. Впрочем, сейчас отношения дочери и музыканта заметно потеплели.