Блондин с усами: Крис Хемсворт готовится к роли звезды рестилинга

Крис Хемсворт активно готовится к новой роли, ему предстоит сыграть самого Халка Хогана — звезду американского рестлинга и телеведущего. Журналисты издания NME смогли пообщаться с актером и выяснить подробности проекта.

По словам Хемсворт, фильм ему очень нравится прежде всего своей задорной атмосферой, однако для такой непростой роли актеру придется много времени уделить тренировкам, а заодно и нарастить мышечную массу. Помимо этого, Крис активно изучает методы борьбы и приемы, используемые в рестлинге.

Также немаловажную роль играет и внешность, актеру придется временно стать блондином, а также примерить легендарные усы Хогана. Как заметил Хемсворт, он еще даже не видел сценарий фильма, да и съемки пока не начались.

Сценаристом проекта выступил Скотт Сильвер, создавший «Джокера» и «Восьмую милю». Премьера фильма, у которого пока нет названия, состоится не в кинотеатрах, а в Netflix, хотя точной даты релиза тоже нет.

Напомним, австралийский 36-летний актер Крис Хемсворт прославился благодаря роли Тора в серии фильмов «Мстители».