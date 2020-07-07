Личный фотограф Пугачевой поделился кадром загорающих на крыле самолета Королевой и Агутина

Раритетный кадр был сделан в далеком 1996 году.

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, Роман Родин, в Instagram поделился раритетным кадром. Снимок был сделан в 1996 году. Тогда многие звезды отечественной эстрады поддерживали предвыборную кампанию первого президента России Бориса Ельцина «Проголосуй или проиграешь». Как известно, звезды летали на самолете с концертами по стране.

«Доброе утро! Вот вам фото из обещанных: Наташа Королева и Леонид Агутин загорают на крыле самолета Ту-154. 1996 год. Эксклюзив. Понятно, мною сделано фото на туре «Ельцин — наш президент».

Роман Родин

На снимке можно увидеть совсем еще молоденьких Королеву и Агутина. Если певец оголил торс, то исполнительница лишь слегка задрала кофточку. На снимке виден ее животик.

Отметим, что Роман Родин публикует в соцсетях уникальные снимки со звездами. Ранее на его страничке можно было увидеть фотографии молодой Аллы Пугачевой с ее тогдашним мужем — поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.