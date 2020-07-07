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Звездный гость

«Знаменитый бабник» Евгений Ромашов закрутил романы сразу с пятью участницами «Дома-2»

О похождениях молодого человека сообщил ведущий шоу Антон Беккужев.

«Знаменитый бабник» Евгений Ромашов закрутил романы сразу с пятью участницами «Дома-2»
Ромашов крутит романы сразу с несколькими девушками/https://www.instagram.com/john_tomsky/

Ведущий шоу «Дом-2. Остров любви» Антон Беккужев заявил, что, пожалуй, самый знаменитый бабник телестройки Евгений Ромашов встречается сейчас на Сейшелах сразу с пятью участницами проекта.

«Юлии Белой ему просто оказалось мало. Теперь он ухаживает за Яной Захаровой, Анастасией Стецевят, Альей Адхам, плавает ночью с Викторией Ди».

Антон Беккужев

А вот другой ловелас телестройки Сергей Захарьяш, наоборот, остепенился. Его любимая Марина Страхова сейчас в России. Ее он не видел уже больше трех месяцев. Если раньше мужчина менял женщин как перчатки, то теперь свои чувства выражает в переписке к любимой. Страховой он пишет письма. У звезд «Дома-2» роман на расстоянии.

Кроме того, Беккужев сообщил, что одна из участниц телестройки Ирина Пингвинова забеременела. На острове она встречается с Дмитрием Чайковым. Не исключено, что роды состоятся на Сейшелах. Это случится в том случае, если границы так и не будут открыты, сообщает портал Dni.ru.

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Антон БеккужевЕвгений РомашовИрина ПингвиноваНовости googleСейшелыШоу "Дом-2"
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