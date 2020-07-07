Застрявшие из-за коронавируса на Сейшелах звезды «Дома-2» стали разводить кур и свиней

Участники проекта уже несколько месяцев не могут попасть домой.

Ведущий шоу «Дом-2. Остров любви» Антон Беккужев заявил, что участники телестройки, застрявшие из-за коронавируса на Сейшелах, занялись фермерством. К примеру, семейная пара Алексей и Майя Купины организовали настоящий курятник. Сейчас у них всегда свежие яйца. Недавно у них появились первые цыплята. Ребята безумно счастливы.

«Игорь Русанов завел себе свинку Настю. Игорь заботится о ней: кормит, моет, сделал специальный загончик. Настя — настоящий талисман острова!»

Антон Беккужев

По словам Беккужева, участники проекта мечтают уехать домой, но сейчас из-за коронавируса это просто нереально. К примеру, часть героев здесь находится с января.

Как добавил Беккужев, для участников созданы прекрасные условия. Они живут в дорогих виллах, купаются на белоснежных пляжах. Но все равно все безумно скучают по дому и надеются в скором времени уехать на родину, сообщает портал Dni.ru.