«Она не матерится, не может наорать и обидеть»: Жуков рассказал об особенностях поведения Бурд

Певец Сергей Жуков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей супруге Регине Бурд, бывшей солистке группы «Сливки». Вместе они уже 14 лет. У них трое общих детей.

«Время очень быстро летит. Мы познакомились в Армении, в Ереване. А группа «Сливки» там же оказались на гастролях. Мы на ужин попали в один ресторан. Я знал, что в группе «Сливки» появилась новенькая. Я всегда просил передать новенькой, что на ней женюсь. Все, конечно, смеялись. А однажды она оказалась со мной за столом. Я начал ухаживать за ней. Потом мы стали переписываться. Мне друзья говорили: «Все певички очень ветреные». Просили быть осторожным. Впрочем, ей тоже говорили, что не стоит общаться с Жуковым».

«Этот человек никогда не пил алкоголь, никогда не ходил в бар. Она вся в детях. Мы первый раз поцеловались через восемь месяцев после знакомства. Танцевали под «Отель «Калифорния». Это, конечно, дорогого стоит. Мы сложили крепость из наших камушков.

Она каждый день поражает меня своей наивностью. Она до сих пор, когда нужно купить молоко и сыр? говорит мне: «Сережа, можно я возьму 1200 рублей?» Она не может наорать и обидеть. Она не знает матерных слов. Это какая-то загадка. Я счастлив, что у меня такая жена», — сказал он.