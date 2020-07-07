«Очаровательный блондин»: сын Собчак в актуальной футболке-варенке мило позировал на камеру

В тот момент, когда Ксения Собчак наслаждается безмятежным отдыхом с Константином Богомоловым, ее экс-супруг Максим Виторган забоится об их общем сыне. Кадры домашних игр с малышом артист показал в личном блоге.

Напомним, светская львица позволила себе небольшой отпуск с супругом возле озера. Единственный момент, который смутил героев светских хроник, – это наличие комаров. Но в целом звезды смогли насладиться покоем, безмятежностью и общением друг с другом.

Для Виторгана уединение с сыном Платоном тоже стало настоящим праздником. По старой доброй традиции наследник Эммануила Гедеоновича дурачился с отпрыском практически на одной волне. Отец с отпрыском выбрали весьма незамысловатое развлечение, но приятное для обоих. А как оно выглядело, можно лицезреть в личном блоге экс-супруга телеведущей.

«Рукой похож на папу, Платон. Теперь учись втягивать щеки на фото. Фейстюн для слабаков! У нас аналоговые способы!» «i» шутливо подписал снимок Максим.