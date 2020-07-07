«Леша стал мне и женой, и другом, и сплетником»: Жуков объяснил, почему распались «Руки Вверх!»

По словам музыканта, они просто друг друга «съели» за время совместного творчества.

Певец Сергей Жуков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался их знаменитый на всю страну музыкальный коллектив — группа «Руки Вверх!». Вторым лидером в команде был Алексей Потехин.

«Это совсем простая история. Леша в какой-то момент мне стал и дочерью, и женой, и другом, и сплетником, и подушкой, и грушей для битья. Я проводил с ним чересчур много времени. Я его видел с утра до вечера. Мы просто друг друга съели. Мы ничего не могли почерпнуть уже друг у друга. И это нормально, когда люди говорят, что хватит. Все». Сергей Жуков

Как сказал Жуков, сейчас они прекрасно общаются с Алексеем Потехиным.

«У него недавно родился второй ребенок. Я всегда хотел, чтобы он стал счастливым отцом. Самый провокационный вопрос, который мне всегда задают: Почему бы вам не собраться снова и не сделать старый «Руки Вверх!»? Мы не смогли бы просто собраться вместе. Это как развестись и снова начать через десять лет жить вместе. Невозможно старое сделать новым. Это было и это было круто. Не надо все делать искусственно», — заметил певец.

Напомним, популярная в девяностых годах прошлого века группа «Руки Вверх!» распалась в 2006 году после десяти лет совместного творчества. Жуков занялся сольным творчеством, а Потехин стал продюсировать молодых музыкантов.