«Она давно об этом мечтала»: Сергей Жуков объяснил, почему первая жена уехала от него в Америку

Певец и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему его первая жена — дочь бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Михаила Добындо Елена — решила уехать от него в Америку. У пары есть совместная дочь Саша, но она не смогла спасти брак.

«Когда людей связывает не только ребенок, когда у людей есть что еще соединить, то они могут строить семью. Меня не было рядом, к сожалению. У нас не было каких-то общих интересов. Мы даже не могли просто сесть рядом друг с другом и поболтать. Не покупали продукты, не строили дом, как это происходило в обычных семьях. Лена решила, что правильным вариантом будет уехать в Америку. Она давно об этом мечтала». Сергей Жуков

Как заметил исполнитель, его дочь попала в США в возрасте шести лет и смогла перестроиться под местный уклад жизни.

«Это не было безумным разрывом, как происходит у детей, когда она оказываются в чужой стране, к примеру, в 15 лет. У нас сейчас такие отношения, что мы счастливы. Она может прилететь ко мне в любой момент. Например, на Новый год. Все наши дети очень дружат. Наверное, это и есть то самое счастье, к которому нужно прийти. Конечно, путем проб и ошибок», — заявил исполнитель.

Напомним, что сейчас Жуков счастлив со второй женой — певицей Региной Бурд. У них трое общих детей. Его первая супруга Елена живет в США. У нее пятеро детей.