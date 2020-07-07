«Знахарь» возвращается: Первый канал продолжит съемки перспективного сериала

Впервые сериал «Знахарь» вышел на Первом канале осенью 2019 года и многие зрители полюбили героев проекта. По этой причине было принято решение начать съемки второго сезона загадочной истории. Журналисты портала Teleprogramma.pro заглянули за кулисы проекта.

По сюжету сериала из Америки в Россию возвращается перспективный нейрохирург Павел Андреев, который тут же переходит дорогу своим коллегам, которые не собираются прощать наглого выскочку и обращаются за помощью к криминальным структурам. А дальше все как по нотам: бандитское нападение, удар по голове и потеря памяти.

Подробнее о своем герое рассказал исполнитель главной роли Даниил Страхов. По словам актера, больше всего в проекте «Знахарь» ему понравились две вещи. Это сложность съемок, ведь не каждый сможет сыграть человека с потерей памяти, и возможность донести для зрителей важные вещи, вроде ценности человечности и значения души в целом.

Съемки второго сезона «Знахаря» начнутся уже в августе.