«Просто дочь. Красивая и взрослая»: Богатырева поделилась кадром наследницы от Макарова

Актриса Виктория Богатырева в Instagram разместила несколько снимков своей наследницы — дочки Варвары. Ей в этом году исполнилось 11 лет. На фотографиях девочка изображена в Сочи на пляже. Она в красивом полосатом купальнике.

«Просто дочь. Красивая и взрослая. Переходный возраст – здравствуйте. Мы вас ждали, но не так быстро. Какие у вас есть мысли и советы?» Виктория Богатырева

В комментариях пользователи посоветовали актрисе запастись терпением: «Нет советов. Только пожелания. Варя — настоящая красавица», «Варя просто очень хорошая девочка. Все у вас будет хорошо».

Напомним, что Виктория Богатырева была гражданской супругой актера Алексея Макарова. Варя приходится внучкой актрисе Любови Полищук, которая, к сожалению, уже ушла из жизни. Добавим, что ранее Богатырева рассказывала о жизни с Макаровым в программе «Судьба человека». Она отмечала, что актер порой беспробудно пил и жить с ним было просто невыносимо.

«У нас не было семьи. Была попытка сойтись, когда я родила Варю. Алексей такой человек. У тебя есть настроение — он в семье. Когда нет — забывает о родных. Кроме того, у него были проблемы с алкоголем, менялось в какие-то моменты сознание. В такие дни вызывался врач», — рассказывала она.

Отметим, что Макаров практически не общается со своей наследницей. По словам Богатыревой, мужчина по каким-то причинам не хочет помогать своей дочке и даже не платит алименты.