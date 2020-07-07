«Мы с крестником Сережей»: бездетный Борис Корчевников поделился снимком с ребенком

Как известно, телеведущий даже никогда не был женат.

Телеведущий Борис Корчевников в Instagram поделился снимком со своим подросшим крестником Сергеем. Это сын его коллеги по телеканалу «Спас».

«Мы с крестником Сережей», — подписал он фотографию.

На снимке Корчевников нежно обнимает малыша, который, надо признать, заметно подрос за последнее время. Ранее телеведущий уже размещал на своей страничке снимок с ребенком.

«Какие вы все-таки милые», «Мальчишки хорошие какие», «Серьезный мужчина и даже чем-то похож на Бориса», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сейчас Борису Корчевникову 37 лет. У него нет своих детей. Более того, телеведущий, который ведет рейтинговую программу «Судьба человека», никогда не был женат.

больше по теме Борис Корчевников снимком на фоне роддома спровоцировал слухи о рождении ребенка Поклонники стали активно поздравлять звезду с тем, что у него появился малыш.

В своей программе он часто подчеркивает, что мечтает встретить любимую девушку. Правда, пока такая по каким-то причинам на его пути не попадается. Телеведущий, впрочем, не отчаивается. Он уверен, что обязательно обзаведется потомством после женитьбы.