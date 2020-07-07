«Шикарная пластика»: Туктамышева и Самодурова устроили жаркие танцы на баскетбольной площадке

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева и победительница чемпионата Европы 2019 года Софья Самодурова зажигательно станцевали перед своими поклонниками. В Instagram Туктамышева разместила кадры, как две девушки, находясь на баскетбольной площадке, танцуют под хит Summertime.

«Шикарная пластика», «Браво, Лиза и Софья», «Ваши танцы никого не могут оставить равнодушным». «Девочки, вам самое время выступать в парном женском катании», — стали подшучивать над подружками пользователи.

Отметим, что Елизавета Туктамышева, которой сейчас 23 года, пытается перезагрузить свою карьеру. Она не раз подчеркивала, что пока еще не сказала своего последнего слова в фигурном катании. Ее главная цель – выступить на Олимпиаде в 2022 году.

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Что касается Софьи Самодуровой, то после золотого чемпионата Европы в прошлом году ее результаты пошли вниз. Причина в том, что на главные роли вышли молодые звездочки тренера Этери Тутберидзе.