«Я не могла дышать»: Седокова на съемках клипа серьезно травмировалась

Как только ограничения из-за пандемии сняли, многие звезды шоу-бизнеса стали возвращаться к работе. Закипела жизнь на съемочных площадках, в репетиционных залах и звукозаписывающих студиях. Анна Седокова, кроме того, что, наконец, выпустила в свет книгу-автобиографию, начала снимать новый клип.

Экс-звезда группы «ВИА Гра» на аэродроме для песни «Самолеты» во время съемок серьезно упала. Причем, ее удар об асфальт запечатлелся на камеру. Так задумано по сценарию, но ушибы и травмы оказались самыми настоящими. Сама певица не ожидала, что получится так больно.

«Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло, — написала в Instagram звезда. – Колено начало распухать и кровоточило, до руки было больно коснуться».

Однако, несмотря на полученные травмы, артистка не остановила процесс и продолжила съемки.

«Я давно себе сказала, что не важно сколько раз ты падал, важно сколько раз поднялся» — написала Седокова.

Поклонники поддержали свою любимицу. Они заметили, насколько сильной является певица, и пожелали скорейшего восстановления.

«Невероятная! Пускай все заживает быстро», «Аня, больно было смотреть предыдущее видео пусть все заживет поскорее…», «Боже, какой кошмар… Будьте аккуратнее! Мы — ваши поклонники, очень переживаем за вас!», «Многие думают, что быть артистом это купаться в деньгах и ничего не делать, но это огромный труд, постоянные тренировки, недостаток сна , травмы. Поправляйтесь» — пишут в комментариях.