Катерина Шпица в полосатом соблазнительном купальнике запечатлелась в лесу у горной реки

Как отметила актриса, она с сыном Германом целый день провела без сотовой связи.

Актриса Катерина Шпица в Instagram поделилась красивым кадром, который был сделан ее подругой на берегу горной реки. На звезде красивый соблазнительный полосатый купальник. Как сказала актриса, она с сыном Германом провела день в чудесной компании, празднуя юбилей своего друга. Причем она даже не взяла на природу с собой сотовый телефон.

«И это благодать! Вернулись вечером домой, проверила пропущенные и узнала, что сегодня, оказывается, Всемирный день поцелуев. Эх, не отметить мне его нынче практикой. Но в каком-то смысле природа мне подарила сегодня свой чудодейственный поцелуй! Так что буду считать, отметила. А вы там целуйтесь с любимыми! Это ведь так прекрасно».

Катерина Шпица

В комментариях пользователи отметили, что Шпица, которой сейчас 34 года, как всегда великолепно выглядит. «Как прекрасны ваши ножки! Очертания ступней! Взгляд нежнейший Катерины… Все прекрасно, право, в ней».

Одна из поклонниц спросила Шпицу, откуда у нее такой прекрасный пресс. «Это скорее от природы. Ну и важно питание. А я могла бы быть и поспортивнее», — заявила актриса.

Напомним, что два года назад Шпица вышла замуж за директора сети фитнес-клубов Руслана Панова. Детей в этом браке нет. Сына Германа она родила от актера и каскадера Константина Адаева. С ним она рассталась вскоре рождения наследника.