«Нереальная красотка!»: 24-летняя Сотникова в красном купальнике сфотографировалась на яхте

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова поделилась в Instagram красивым кадром со своего отдыха. Звезда сейчас отдыхает на Черном море.

На кадре Аделина Сотникова, которой не так давно исполнилось 24 года, позирует неизвестному фотографу на яхте. На ней шикарный красный купальник. Вдали виден берег и другие кораблики. У Сотниковой, надо отметить, идеальная фигура, что они никогда не скрывает.

В комментариях пользователи взорвались полным восторгом. «Нереальная красотка!» «Аделина, очень красивый купальник. Где ты их покупаешь?» «Отличная фигурка. Милый носик. А попка вообще огонь!»

Напомним, что Аделина Сотникова только в этом году официально объявила о завершении своей спортивной карьеры. В последние годы спортсменку мучили травмы. Признание она сделала в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», которую ведет популярный телеведущий Борис Корчевников. Сейчас Сотникова сосредоточена на участии в ледовых шоу.