«Мартину два годика»: Барских впервые показал ребенка экс-солистки «ВИА Гры» Миши Романовой

Многие поклонники пары уверены, что это их общий сын.

Певец Макс Барских тепло поздравил в Instagram с днем рождения сына бывшей солистки «ВИА Гры» Миши Романовой, Мартина. Ребенку исполнилось два годика. Он опубликовал совместный кадр, на котором Романова и Барских нежно целуют малыша. «Мартину два годика», — сделал он подпись.

Украинская певица Миша Романова не рассказывает, кто является отцом ее ребенка. При этом всем известно, что последние годы Романова и Барских вместе. Они познакомились в родном Херсоне много лет назад. В те годы исполнитель учился в художественном лицее. Вместе с Мишей Романовой он уехал покорять Киев.

Отметим, что группу «ВИА Гра» Миша Романова покинула два года назад. Причиной как раз стала беременность. В комментариях пользователи поздравили пару. Многие считают, что именно Барских — отец мальчика. Правда, по еще одной распространенной версии, музыкант все-таки приходится Мартину лишь крестным отцом.

Напомним, что ранее у Макса Барских был роман с моделью Машей Руденко. Ранее этой девушке приписывали отношения с Миком Джагером. Их общие снимки были сделаны на «Грэмми». Официально звезды свой роман никогда не подтверждали.