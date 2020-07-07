«Давала ему 11 попыток»: Камирен будет через судебных приставов взыскивать алименты с Задойнова

По словам бывшей звезды «Дома-2», мужчина никак ей не помогает в воспитании их общей дочери.

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Элина Камирен решила через судебных приставов взыскать алименты со своего бывшего супруга Александра Задойнова, который в последнее время совсем забыл об их общем ребенке. Для этого она обратилась к сотруднику Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Александру Никитину. Именно он будет ей помогать в непростом вопросе. В деле, скорее всего, придется задействовать судебных приставов.

Как отметила Камирен, она никогда не мешала встречам Задойнова с их дочкой Сашей. Правда, всегда это происходило по ее инициативе. Каждый раз Задойнов клятвенно уверял, что будет уделять внимание дочери. Но все заканчивалось тем, что он пропадал из жизни ребенка. Девочка уже постепенно стала забывать, как выглядит ее отец. При этом совсем скоро ребенку исполнится шесть лет. Не за горами школа, а значит, и дополнительные расходы.

«Давала ему уже 11 попыток. Считаю, что алименты — часть его ответственности. А не просто дал денег один раз и начал общаться с ребенком».

Элина Камирен

Отметим, что вместе со своей новой супругой Ксенией не так давно Задойнов вернулся на «Дом-2». Теперь у него появился постоянный заработок. Камирен будет добиваться, чтобы четверть из этих денег доставалась ее дочери, сообщает «СтарХит».