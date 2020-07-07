«Она и козу научилась доить!»: Гоген Солнцев увез пожилую жену на дачу и приучил к труду

Как отметил фрик, его супруга обрабатывает грядки по восемь часов в сутки.

Шоумен Гоген Солнцев отвез свою пожилую супругу Екатерину Терешкович на дачу. Там женщина работает с утра до ночи на их участке. Как отметил шоумен, супруга по восемь часов в сутки проводит на грядках. При этом ранее она говорила, что никогда в жизни не будет удобрять землю и вырывать сорняки, потому что не считает себя колхозницей. Впрочем, Солнцев ее убедил, что необходимо трудиться. В мире бушует коронавирус. Семье в любой момент могут понадобиться свои продукты.

«Я ей сказал: «Может случиться, что нам жрать будет нечего. Ты хочешь сдохнуть не от старости, а от голода? Так что давай трудись». Она и козу научилась доить!» Гоген Солнцев

Солнцев отметил, что в их совместной жизни в последнее время наступила оттепель. Супруга, в частности, бросила пить. По его словам, вернулась и интимная жизнь. Бросать любимую женщину Гоген Солнцев не собирается, сообщает «Собеседник».

больше по теме Новая муза Гогена Солнцева может быть причастна к пропаже его престарелой жены Вместе с любимой фрик отправился в деревню на самоизоляцию, где супруга неожиданно «испарилась».

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович вместе уже два года. Они частые гости ток-шоу. Многие уверены, что это брак по расчету. Оба они получают неплохие деньги, участвуя в съемках программ на телевидении.