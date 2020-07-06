Королевский биограф назвал причину конфликта между Маркл и Миддлтон

Королевский биограф назвал причину конфликта между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Оказывается, герцогини повздорили из-за слуги.

По утверждению Тома Куинна, который ссылается на источники в Кенсингтонском дворце, все произошло, когда Маркл только стала часть королевской семьи и пыталась самоутвердиться.

Ей все время казалось, что семейство против нее и напоминает о ее второй роли. Даже жить «принцессу номер два» поселили в Ноттингемский коттедж, который не шел ни в какое сравнение со дворцом.

В желание доказать всему миру, что она заслуживает уважения, Меган порой переходила все разумные границы.

«Думаю, это постоянно напоминало Меган Маркл о ее месте, о том, что она – принцесса под номером два», — отметил биограф в беседе с Daily Star Online.

Источники Тома Куинна рассказывают, что в один момент актриса заметила, что один из слуг недостаточно учтив с ней. Маркл закатила истерику, спустить такое она не могла. Вместо того, чтобы извиниться и загладить свою вину, слуга заявил: «я работаю не на вас». Это стало точкой кипения.

Супруга принца Гарри начала кричать и топать ногами, угрожая всем вокруг. Свидетелем этой сцены стала Кейт Миддлтон. Ситуация усугубилась и тем, что слуга оказался один из ее любимых сотрудников.

Подобный поступок очень рассердил герцогиню Кембриджскую, с тех пор между супругами братьев никогда не было по настоящему дружеских отношений, пишет сайт Актуальные новости.