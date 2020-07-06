Появилось видео прощания модели с фотографом Берменьевым, обвиненным в изнасиловании

Модель Дарья Фисун обвинила в изнасиловании известного фотохудожника Сергея Берменьева. Девушка уверяет, что мужчина надругался над ней, но при этом кадры прощания пары указывают на вполне дружеское расставание.
По словам модели, все произошло в доме у фотографа. Видеозапись, оказавшаяся в распоряжении 5-tv.ru подтверждает данную версию. В тот вечер Дарья пришла в квартиру к мужчине на кастинг. Она была не одна, но когда все разошлись, девушка была вынуждена задержаться.
В этот момент Берменьев надругался над ней. После мужчина отрезал ей волосы и сжег их. На этом странности не закончились: насильник положил в сумочку девушки 10 тысяч рублей и спокойно открыл ей дверь, сообщает сайт argumenti.tu.
На видео запечатлен момент выхода жертвы из квартиры. Тем не менее, она не только не спешит, а трогательно обнимает обидчика, произнося несколько слов на прощание.
После этого жертва уходит, а мужчина возвращается в свою квартиру. Эти кадры несколько расходятся с выдвинутыми обвинениями со стороны девушки. Сейчас Следственный комитет изучает запись, а сам фотохудожник дает показания. Мужчина не отрицает факт интимной связи, но настаивает, что она была по взаимному согласию.