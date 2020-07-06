Появилось видео прощания модели с фотографом Берменьевым, обвиненным в изнасиловании

Девушка трогательно обняла мужчину, а потом заявила на него в полицию

Модель Дарья Фисун обвинила в изнасиловании известного фотохудожника Сергея Берменьева. Девушка уверяет, что мужчина надругался над ней, но при этом кадры прощания пары указывают на вполне дружеское расставание.

больше по теме Российская модель обвинила фотографа Аль Пачино и Тарантино в изнасиловании При этом к сексу Дарью Фисун Сергей Берменьев не принуждал.

По словам модели, все произошло в доме у фотографа. Видеозапись, оказавшаяся в распоряжении 5-tv.ru подтверждает данную версию. В тот вечер Дарья пришла в квартиру к мужчине на кастинг. Она была не одна, но когда все разошлись, девушка была вынуждена задержаться.

В этот момент Берменьев надругался над ней. После мужчина отрезал ей волосы и сжег их. На этом странности не закончились: насильник положил в сумочку девушки 10 тысяч рублей и спокойно открыл ей дверь, сообщает сайт argumenti.tu.

На видео запечатлен момент выхода жертвы из квартиры. Тем не менее, она не только не спешит, а трогательно обнимает обидчика, произнося несколько слов на прощание.

После этого жертва уходит, а мужчина возвращается в свою квартиру. Эти кадры несколько расходятся с выдвинутыми обвинениями со стороны девушки. Сейчас Следственный комитет изучает запись, а сам фотохудожник дает показания. Мужчина не отрицает факт интимной связи, но настаивает, что она была по взаимному согласию.