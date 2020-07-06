Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Пара не хочет, чтобы их имена связывали с королевским двором Великобритании.

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики. Недавно Меган Маркл и принц Гарри занялись сбором документов, которые позволят закрыть благотворительную организацию «Сассекский королевский благотворительный фонд».

Они явно не хотят, чтобы их имена ассоциировались с королевской семьей Великобритании и планируют развивать свою благотворительную деятельность — фонд Archewell был организован уже после переезда пары из Лондона.

Источники, близкие ко двору, утверждают, что пара оскорблена запретом Елизаветы II на использование сочетания Susseх Royal. Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.

В ближайший год фонд, который существовал под управлением супругов, будет расформирован. Все попечители оставят посты за исключением Гарри, который продолжит числиться директором и попечителем до конца процесса, сообщает сайт argumenti.ru.