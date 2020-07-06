«Еще козы не доены»: Максим Галкин устроил переговоры по деревенскому таксофону

Максим Галкин регулярно радует поклонников видеороликами о своей жизни. Судя по всему, супруг Аллы Пугачевой проникся деревенским бытом и чувствует себя почти коренным жителем в глубинке.

И хотя живет семья Примадонны в элитном поселке Подмосковья, для очередного видео Максим Галкин выбрал местечко поскромнее.

Юморист появился на фоне простеньких домов у сельского таксофона. Вот уже порядка десяти лет в российских деревнях установлены данные устройства, пообщаться по ним может любой желающий, главное купить жетон на разговор.

Кто снимает видео, так и осталось за кадром, зато в stories у Галкина появился короткий ролик, где он «по старинке» обсуждает новости.



Одетый в спортивные штаны и футболку юморист явно чем-то озабочен. С такой интонаций о простых вопросах не говорят, тема разговора важная. Но настоящий сельский житель знает: разговоры-разговорами, а дела не ждут, сообщает 5-tv.ru.

«Ну ладно давай, у меня еще козы не доены», — прощается с неизвестным собеседником Галкин и исчезает из кадра.

Накануне юморист поделился еще одним роликом о своей жизни. На этот раз он показал как его дети облагораживают участок. Лиза и Гарри решили посадить лаванду, но их ждал сюрприз, пишет сайт OA.