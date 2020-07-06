Скончался нещадно критикуемый Сергеем Жигуновым художник и писатель Заграевский

Известный российский художник и писатель Сергей Заграевский умер в возрасте 55 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Мертвым его обнаружила в его собственном доме супруга.

Сергей Заграевский провел более десяти персональных выставок, его работы были представлены в московском «Манеже», а также в Центральном доме художника. Он также принимал участие во множестве групповых экспозиций, сообщает канал Рен ТВ.

Интересно, что буквально месяц назад Сергей Заграевский появился в эфире программы «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ. Тогда он рассказывал о жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк с актером Сергеем Жигуновым. Как известно, они были вместе несколько лет.

Как говорил тогда Заграевский, Заворотнюк всегда была очень приветлива с ним. Художник утверждал, что долгие годы был соседом Жигунова по даче в Абрамцево. После расставания с Заворотнюк актер продал свой участок.

Чуть позже Жигунов в соцсетях резко раскритиковал Заграевского. Он заявил, что художник может быть человеком нетрадиционной ориентации. Он предпочитал с ним не общаться, потому что боялся слухов вокруг своего имени. Также он сказал, что единственный источник дохода живописца в последние годы — походы на ток-шоу и рассказы о личной жизни «гардемарина». Не исключено, что Заграевский принял эти слова Жигунова слишком близко к сердцу.