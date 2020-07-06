Прощай, легенда: умер итальянский композитор Эннио Морриконе

В ночь на 6 июля в римской клинике умер легендарный композитор Эннио Морриконе. Об этом сообщает итальянский портал tgcom24. Мужчине был 91 год, он находился в больнице после неудачного падения. Похороны пройдут в кругу семьи и близких усопшего.

Маэстро был больше всего известен как создатель саундтреков к кинофильмам. За свою карьеру, которая началась еще в 1960-х годах, он получил два «Оскара», три «Золотых глобуса» и шесть премий BAFTA, а на родине его награждали за лучшую музыку к фильму девять раз.

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Среди картин, которые удостоились его звучания, стоит отметить «Миссию» 1987 года, «Легенду о пианисте» 2000-го, «Омерзительную восьмерку» 2016-го и российскую драму «72 метра». Всего насчитывается более 400 фильмов и сериалов, к созданию которых Морриконе приложил руку. Особняком среди них стоит гангстерская картина «Однажды в Америке» 1984 года.