Петросян оскорбился: юморист подал в суд на коллегу Коклюшкина за критику его отношений с Брухуновой

Писатель-сатирик имел неосторожность сказать, что развод Евгения с Еленой Степаненко был для последнего большой ошибкой.

Евгений Петросян подал в суд на коллегу по сцене Виктора Коклюшкина из-за уничижительных слов о Татьяне Брухуновой. Писатель-сатирик в разговоре с журналистами заявил, что молодая пассия абсолютно не подходит опытному юмористу. И, мол, именно в неудачном союзе, отметил Коклюшкин, кроется причина всех неудач Евгения. Когда Петросян работал со Степаненко, его карьера стремительно двигалась вверх, как будет работать артист сейчас, Коклюшкин не знает. «Не подходит она ему. На самом деле, это обычная история, такие сплошь и рядом, в каждой пятиэтажке найдете», — уверял тогда сатирик.

Стерпеть оскорбления его семьи Петросян не смог. Звездный адвокат Сергей Жорин, на регулярной основе представляющий интересы комика, пояснил, что заявление с требованием привлечь Коклюшкина к ответственности он и его подопечный уже отправили в прокуратуру. В случае, если писателя признают виновным, ему предстоит выплатить несколько сотен тысяч рублей морального ущерба.

Жорин также подметил, что слова коллеги очень расстроили и возмутили Петросяна. Немного успокоившись, Евгений принял решение действовать хладнокровно и рационально в интересах защиты молодой жены.

«Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну», — приводит слова Жорина «СтарХит».