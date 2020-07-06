Российская модель обвинила фотографа Аль Пачино и Тарантино в изнасиловании

При этом к сексу Дарью Фисун Сергей Берменьев не принуждал.

Российская модель Дарья Фисун обвинила известного фотографа Сергея Берменьева в изнасиловании, сообщает 5-tv.ru. По ее словам, помощник мужчины пригласил ее на фотосессию поздно ночью. А когда девушка приехала, тот угостил ее вином.

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Модель не стала отказываться и «из вежливости» пригубила напиток, после чего Сергей проводил ее в спальню, где и надругался. При этом Дарья заявляет, что какой-либо физической силы или грубости Берментьев не применял. Она, дескать, не смогла ему сопротивляться из-за испытанного шока. Приняв душ, девушка уехала домой, где услышала звонок от фотографа, который решил поинтересоваться, как она добралась до дома.

Позже модель отошла от ужаса произошедшего и написала заявление в полицию, в настоящий момент она полна решимости и желает довести дело до конца, чтобы предотвратить подобные поступки.

Отметим, что Сергей Берменьев — личность известная, он фотографировал первых лиц России и других стран. Героями его работ в разное время становились Иосиф Бродский, Квентин Тарантино, Аль Пачино, Ричард Гир, Френсис Форд Коппола и другие звезды.