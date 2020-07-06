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«Мирослава — актриса одной роли»: коллеги Карпович осудили ее за разрушение семьи Прилучного

Как считают знакомые и друзья звезды сериала «Папины дочки», актриса хочет получить максимальный пиар на этой истории.

«Мирослава — актриса одной роли»: коллеги Карпович осудили ее за разрушение семьи Прилучного
Коллеги Карпович осудили актрису за разрушение брака Прилучного/http://globallookpress.com/

Коллеги и друзья Мирославы Карпович, которая, по слухам, разрушила брак актрисы Агаты Муцениеце и «мажора» Павла Прилучного, осудили действия девушки. Как известно, недавно в Сети появился провокационный кадр. На фотографии можно увидеть Прилучного с детьми и его возможную новую пассию.

«Мирослава пока актриса одной роли, поэтому, видимо, решила получить максимальный пиар от этой интрижки. Не удивлюсь, если крымские фото появились в телеграм-каналах стараниями ее окружения».

Коллега Мирославы Карпович

Как отмечают коллеги Карпович, Павел Прилучный — человек непубличный. Он бы не стал «светить» эту провокационную фотографию. Скорее всего, Карпович нашла способ «вброса» и теперь ждет новых предложений для съемок в кино. Ее имя действительно в последнее время стало у всех на слуху.

Кстати, коллеги Мирославы Карпович отмечают, что она уже давно не скрывает своих чувств к Прилучному. Она часто в разговорах с друзьями говорит, что ей удалось разрушить брак актера, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Павел Прилучный состоял в браке на протяжении восьми лет с актрисой Агатой Муцениеце. Сейчас у них с «мажором» полным ходом идет бракоразводный процесс.

Тэги

Агата МуцениецеКрымМирослава КарповичНовости googleПавел ПрилучныйПрилучный развод
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