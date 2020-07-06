Борис Корчевников снимком на фоне роддома спровоцировал слухи о рождении ребенка

Поклонники стали активно поздравлять звезду с тем, что у него появился малыш.

Ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников не на шутку встревожил своих подписчиков в Сети. Он опубликовал в Instagram кадр, на котором стоит около роддома.

Часть пользователей выразили уверенность, что актер стал папой. Просто якобы он скрывал этот факт от общественности.

«Это фото на выходе из элитного роддома. Поздравляем вас, Борис»», «Неужели у Бориса малыш родился? Если так, то очень рады за любимого телеведущего», «Борис, вы стали папой, но скрывали этот факт?» — стали строить догадки в Сети.

Отметим, что сейчас Борису Корчевникову 37 лет. Он никогда не состоял в официальном браке. При этом известно, что у него в свое время был роман с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. В эфире своей программы Корчевников любит говорить о личной жизни. Он мечтает о семье, но пока на его пути, как он уверяет, никак не встретится любимая девушка.