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Звездный гость

Красивая пара: Алена Краснова в леопардовой шубке запечатлелась за поцелуем с внуком Пугачевой

Никита Пресняков счастлив в браке уже три года.

Красивая пара: Алена Краснова в леопардовой шубке запечатлелась за поцелуем с внуком Пугачевой
Алена Краснова. Фото Global look press

Невестка Кристины Орбакайте, Алена Краснова, уже три года счастлива в отношениях с Никитой Пресняковым. Кожаную свадьбу супруги отметят 27 июля. В преддверии этой даты девушка опубликовала в Сети романтичный снимок с мужем.

На фото она запечатлена за поцелуем с внуком Аллы Пугачевой. На девушке надета коротенькая экошубка с трендовым леопардовым принтом. Волосы собраны в нежный пучок сзади. Влюбленные трогательно прикрыли глаза.

Краснова и Пресняков. Фото
Фото блога Красновой: https://www.instagram.com/alenaa.outlet/

Отметим, что прежде чем пожениться Алена и Никита 4 года встречались. А познакомились они, когда девушке было всего 17 лет. Будучи школьницей, она немного страшилась связи с парнем, который старше ее на 6 лет, и в какой-то момент даже порвала отношения. Однако вскоре влюбленные поняли, что не могут друг без друга, и возобновили встречи.

Пара не скрывает, что для Красновой Пресняков-младший стал первой и пока единственной любовью. На сегодня эта звездная чета считается одной из самых красивых на отечественном шоу-бизнес-олимпе.

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Алена КрасноваАлла Пугачевазвездные парыКристина ОрбакайтеНикита Пресняков
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