«Для бедствующих артистов»: Пригожин спровоцировал хейтеров покупкой рыбы за несколько тысяч долларов

Иосиф Пригожин спровоцировал новую хейтерскую атаку в своем аккаунте. Еще недавно продюсер рассуждал о безденежье и тяжелом положении артистов из-за пандемии, а сейчас он сам похвастался огромной рыбой. Telegram-канал «Только никому…» утверждает, что она стоит несколько тысяч долларов.

Муж певицы Валерии запечатлелся на фоне дорогой покупки рядом с накрытым столом. И без стеснения опубликовал снимок в личном блоге, подписав его: «Когда -то она плавала». Реакции подписчиков Иосифу долго ждать не пришлось.

«Ну вот, а говорите, есть нечего, голодаете, денег просите», «Рыбка как раз для бедствующих артистов», «Правительство поддержку оказало», «Это на субсидию от государства», «Так вот как, оказывается, банкроты живут», «Наверное, на выплату решил шикануть — гулять так гулять», «Раздаст бедным», — наперебой строчат комментаторы.

Напомним, совсем недавно Пригожин устроил словесную схватку с Сергеем Шнуровым, который посмеялся над его словами о тяжелом положении артистов. Продюсер поспешил объяснить, что он не себя имел ввиду, а неких других творческих личностей.