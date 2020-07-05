Детали съемок президента подо Ржевом: «Россия-1» покажет нюансы эфира в программе «Москва. Кремль. Путин»

Журналист Павел Зарубин решил продемонстрировать своим зрителям и подписчикам, как на самом деле проводилась запись обращения президента России, Владимира Путина. В личном Instagram-аккаунте представителя СМИ появился небольшой анонс передачи «Москва. Кремль. Путин», которая выйдет в эфир телеканала «Россия-1» уже в это воскресенье. Эфир после 22:00.

Напомним, видеообращение президента, записанное подо Ржевом, многие зрители сочли не вполне достоверным, а некоторые даже решили, что в записи есть элементы компьютерной графики. Так что журналисты решили показать зрителям, как на самом деле проводятся подобные съемки с главой страны и каких трудов это стоит. Помимо этого в передаче «Москва. Кремль. Путин» будут раскрыты многие секреты из обычной жизни президента.