СМИ: Пелагея лишилась голоса из-за разлада с бывшим мужем

Пелагея, заявляя в канун Нового года о разводе с мужем хоккеистом Иваном Телегиным, надеялась, что их расставание пройдет безболезненно. Правда, звезда уточняла: «Если третьи лица не вмешаются».

Доподлинно неизвестно, вмешалось это «третье лицо» или нет (спортсмен ушел к бизнес-леди по имени Мария Гончар), но расставаться миром экс-возлюбленный певицы не захотел. В настоящий момент, пишет «СтарХит», он претендует на часть совместно нажитого имущества – в частности, дома и квартиры, которую, к слову, подарила любимице публики ее мама. 9 июля состоится закрытое судебное разбирательство по этому поводу.

Как рассказал изданию фониатр, доктор медицинских наук Лев Рудин, Пелагея на почве переживаний с разделом недвижимости и в целом развода даже потеряла голос. К счастью, в настоящий момент звезда уже выздоровела и ее связки полностью восстановились.