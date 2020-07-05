Бог троицу любит: исполнительница «Ягоды-малины» Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена

54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз. Ее избранник – 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов, об этом сообщило издание «Дни.ру».

Любопытно, что своего будущего мужа звезда 80-х встретила в социальных сетях несколько лет назад. Мужчина, недолго думая, сделал исполнительнице хита «Ягода-малина» предложение, от которого она не смогла отказаться – отправиться с ним в регату. Артистка немного поскромничала, а потом сказала свое «да», после — последовало и предложение руки и сердца.

Вместе с новой любовью у Легкоступовой появилось и новое хобби — певица не на шутку увлеклась яхт-спортом, принимая участие в международных соревнованиях в Макао и Монте-Карло. Своего третьего мужа Валентина обожает, впрочем, как и он ее.

«Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы два энерджайзера, которые много хорошего в жизни сделают», — сказала она как-то в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

В сочинский ЗАГС певица пришла в белом платье с черной безрукавкой. На торжестве бракосочетания присутствовал узкий круг близких семье людей.

Отметим, что со своим вторым мужем Алексеем Григорьевым, который был ее продюсером в пору музыкальной карьеры, она разошлась недавно. От него у артистки есть сын Матвей. Говоря о причинах развода, Легкоступова выделяла две самые важные – мужчина пил и не смог ужиться с дочкой от первого брака Аннет от первого супруга музыканта по имени Игорь.