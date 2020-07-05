«Когда подаришь внуков?»: Бледанс показала редкие кадры с израильским сыном

51-летняя актриса Эвелина Бледанс часто появляется в свете со своим младшим сыном Семеном от третьего мужа Александра Семина. Сейчас звезда в разводе с отцом своего «солнечного» ребенка, но поддерживает с ним дипломатичные отношения.

Отец мальчика заботится о малыше, а недавно он познакомил его со своей маленькой дочкой Верой. Сема был так рад увидеть свою сестренку, что бросился ей целовать ручки.

Старшего отпрыска Эвелины Бледанс практически не увидишь, Николай уже восемь лет живет со своим папой бизнесменом Дмитрием в Израиле. Для Эвелины это был второй брак после отношений с Юрием Стыцковским, участником комик-труппы «Маски». И вот редкий случай – Бледанс опубликовала в личном блоге сразу несколько кадров с малоизвестным наследником.