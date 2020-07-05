«Банда приехала моя»: муж Кудрявцевой запечатлел трогательный поцелуй с дочерью после встречи в аэропорту

Лера Кудрявцева после двух недель в отпуске в пансионате Адлера вернулась домой в Москву. Напомним, телеведущая отдыхала на сочинском побережье в компании маленькой дочери Маши. Здесь ее успели навестить подруги Эвелина Бледанс и Анфиса Чехова.

Звезда «Секрета на миллион» отметила, что отдых на черноморском побережье значительно изменился за последние годы, теперь его уровень вполне устраивает отечественных звезд. Лера успела пройти на юге курс оздоровления, повеселиться с подругами на вечеринках, проведать местные рестораны.

Кроме того, журналистка посвятила много времени прогулкам с дочерью, которая радовала своими милыми детскими поступками не только свою маму, но и окружающих. Она танцевала прямо на улице возле фонтана и не могла удержаться от бодрых телодвижений, заслышав музыку за ужином.

Однако все хорошее рано или поздно заканчивается и нужно возвращаться домой. Тем более, что 49-летнюю телезвезду дома ждал любимый 32-летний муж Игорь Макаров. Хоккеист встретил свою жену и дочь в аэропорту, не скрывая радостных эмоций.

По дороге домой спортсмен запечатлелся с дочкой, которая бросилась целовать папу, соскучившись по нему на отдыхе. «Банда приехала моя», — подписал с нежностью кадр хоккеист.