«Да-да, мы улетели»: Жасмин в платье бэби-долл и шляпе прогулялась по израильским улочкам с детьми

Певице Жасмин удалось вырваться на отдых в Израиль, где у нее живут родственники. В настоящий момент звезда наслаждается общением с близкими и простыми курортными радостями.

«Шалом, Израиль! Да-да, мы улетели. И дети устали от однообразия за время самоизоляции, и мне давно хотелось сменить обстановку, и вообще все очень соскучилась по морю, ведь я родилась на берегу Каспия, а детки унаследовали мою безграничную любовь к воде», — сообщила Жасмин в личном блоге.

Певица остановилась с детьми Маргаритой и Мироном у своей бабушки Сони, которая, по словам любимицы публики, несказанно рада увидеть правнуков. Звездная семья в свободное от общения с родней время прогуливается по солнечной стране, заряжаясь витамином Д. Кроме того, артистка старается знакомить детей с уникальной культурой Израиля и выезжать на экскурсии.

«Сегодня побывали в Национальном парке «Кейсария» — это старый центр древнего города Кейсария, названного так Иродом I в честь кесаря Августа. Город стал административным центром Римской прокуратуры в Иудее, а также был основной базой римских легионов. К сожалению, большая часть его ушла под воду много веков тому назад, но что осталось – завораживает», — рассказала Жасмин.

Для прогулки по парку исполнительница хита «Торопишься слишком» примерила платье бэби-долл, сочетав его с соломенной шляпой и туфлями-лодочками. При этом знаменитость составила с отпрысками семейный лук, нарядив сына и дочь в том же стиле.