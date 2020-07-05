«Бывших коллег задавила жаба»: Нетиевский объяснил, почему «Уральские пельмени» затаили обиду

По словам шоумена, он единственный из сотрудников команды уехал в Москву и стал получать дополнительный доход.

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему члены команды затаили на него обиду.

«Давайте называть вещи своими именами – моих бывших коллег задавила жаба. Я — единственный из членов коллектива уехал в Москву, стал продюсером, занимался ТВ-производством и получал дополнительный доход. Это огромный объем труда, нервов и ответственности. Они же, отработав сьемку, уезжали путешествовать за границу и к своим семьям в Екатеринбург». Сергей Нетиевский

Кроме того, шоумен опроверг ранее сказанные слова нынешнего директора шоу Евгения Орлова, что многие документы сотрудники команды подписывали не глядя, доверяя Нетиевскому.

«Ну, можно один раз не вчитаться в то, что подписываешь, но не каждый же год не глядя подписывать. Все взрослые адекватные люди. Видимо, Орлов внушил им «принцип Шарикова» – взять все, да и поделить. Моя совесть чиста, актеры все получили, а вся история в СМИ придумана Орловым, чтобы отвлечь внимание и скрыть свои противоправные действия по выводу активов. Суды и правоохранительные органы дадут этому всему оценку», — добавил он.

Напомним, что Сергей Нетиевский уже несколько лет судится с «Уральскими пельменями». Спор идет вокруг интеллектуальной собственности коллектива, а также прав на товарные знаки, отснятый видеоматериал и выплаты денежных средств.