«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Умею кайфовать»: Брежнева в прозрачном платье и дождевике рассказала о «трендах лета»

А также оправдалась за свое поведение.

«Умею кайфовать»: Брежнева в прозрачном платье и дождевике рассказала о «трендах лета»
Вера Брежнева в коже. Фото Global look press.

Вера Брежнева недавно сняла с музыкантом Дмитрием Монатиком новый клип на песню «Вечериночка». В нем звезда предстает в прозрачном платье без бюстгальтера, практически полностью состоящим из золотого бисера.

Она рассказала, что если выложить бусины от него в один ряд, то получится целый километр блестящей цепочки. Оно очень тяжелое, но благодаря специальным конструкциям его вес практически не чувствуется. Однажды звезда попала в нем под дождь (тут сложно представить, куда певица отправилась в этом наряде) и платье стало выглядеть только красивее.

В доказательство звезда выложила видео в личный блог, на котором танцует в своем золотом наряде и дождевике с мокрыми волосами.

«Тренды этого лета: Потрясающе настроение, любимая музыка, друзья, @monatik_official и я в платье + зеленый дождевик. P. S: чтобы сразу чуть усмирить фантазию некоторых – я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте», — написала она в личном блоге.

«Обожалити!!!!» — тут же отреагировал на пост Брежневой Монатик. «Взаимнолити», — ответила Вера.

Тэги

Вера БрежневаВера Брежнева фотоДмитрий МонатикНовости googleНовый клип Монатикаоткровенное видеооткровенное фото
Loading...