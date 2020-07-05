«Умею кайфовать»: Брежнева в прозрачном платье и дождевике рассказала о «трендах лета»

А также оправдалась за свое поведение.

Вера Брежнева недавно сняла с музыкантом Дмитрием Монатиком новый клип на песню «Вечериночка». В нем звезда предстает в прозрачном платье без бюстгальтера, практически полностью состоящим из золотого бисера.

Она рассказала, что если выложить бусины от него в один ряд, то получится целый километр блестящей цепочки. Оно очень тяжелое, но благодаря специальным конструкциям его вес практически не чувствуется. Однажды звезда попала в нем под дождь (тут сложно представить, куда певица отправилась в этом наряде) и платье стало выглядеть только красивее.

В доказательство звезда выложила видео в личный блог, на котором танцует в своем золотом наряде и дождевике с мокрыми волосами.

«Тренды этого лета: Потрясающе настроение, любимая музыка, друзья, @monatik_official и я в платье + зеленый дождевик. P. S: чтобы сразу чуть усмирить фантазию некоторых – я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте», — написала она в личном блоге.