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Звездный гость

«Зачем это пишут, мне невдомек»: помощник Геннадия Хазанова опроверг смерть артиста

Ранее одно из изданий сообщило, что руководитель Театра Эстрады скончался на 75 году жизни.

«Зачем это пишут, мне невдомек»: помощник Геннадия Хазанова опроверг смерть артиста
Геннадий Хазанов/Фото: globallookpress.com

Помощник Геннадия Хазанова по концертной деятельности Табриз Шахиди опроверг смерть руководителя Театра Эстрады. В субботу, 4 июля, одно из федеральных СМИ разместило скорбную новость, содержащую информацию о смерти артиста.

По уверениям журналистов, общественный деятель еще вчера почувствовал себя плохо и обращался к врачам за помощью. Эти сообщения Хазанов лично опроверг в пятницу, 3 июля, и в субботу, 4 июля. Медики, по информации прессы, помочь Хазанову не смогли, и он умер.

Коллега и помощник по концертной деятельности Табриз Шахиди в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro факт свершившегося опроверг.

«Это дегенераты пишут. Сумасшедшие люди. Зачем они это делают, мне невдомек. Они такими новостями его сильно расстраивают», — подметил он.

Пресс-секретарь Хазанова Карина Захарова с коллегой солидарна.

«Он же днем комментировал, что у него все хорошо! Комментировать тут нечего, такое даже представить трудно было», — заявила она порталу Teleprogramma.pro.

СМИ сообщили о смерти Хазанова
К счастью, сообщение о смерти Геннадия Хазанова не соответствует действительности. Фото: скрин страницы сайта

Напомним, ранее появлялись сообщения, что Хазанову стало плохо в стенах собственной квартиры — артист якобы задыхался, медики подозревали у него сердечные проблемы. Позже герой новостных заметок лично заявил, что беспокоиться о нем не нужно, просто скакнуло давление.

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