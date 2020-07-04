«Зачем это пишут, мне невдомек»: помощник Геннадия Хазанова опроверг смерть артиста

Ранее одно из изданий сообщило, что руководитель Театра Эстрады скончался на 75 году жизни.

Помощник Геннадия Хазанова по концертной деятельности Табриз Шахиди опроверг смерть руководителя Театра Эстрады. В субботу, 4 июля, одно из федеральных СМИ разместило скорбную новость, содержащую информацию о смерти артиста.

По уверениям журналистов, общественный деятель еще вчера почувствовал себя плохо и обращался к врачам за помощью. Эти сообщения Хазанов лично опроверг в пятницу, 3 июля, и в субботу, 4 июля. Медики, по информации прессы, помочь Хазанову не смогли, и он умер.

Коллега и помощник по концертной деятельности Табриз Шахиди в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro факт свершившегося опроверг.

больше по теме Геннадия Хазанова госпитализировали из-за проблем с сердцем Артист сначала отказался от помощи врачей и опроверг свое тяжелое состояние.

«Это дегенераты пишут. Сумасшедшие люди. Зачем они это делают, мне невдомек. Они такими новостями его сильно расстраивают», — подметил он.

Пресс-секретарь Хазанова Карина Захарова с коллегой солидарна.

«Он же днем комментировал, что у него все хорошо! Комментировать тут нечего, такое даже представить трудно было», — заявила она порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, ранее появлялись сообщения, что Хазанову стало плохо в стенах собственной квартиры — артист якобы задыхался, медики подозревали у него сердечные проблемы. Позже герой новостных заметок лично заявил, что беспокоиться о нем не нужно, просто скакнуло давление.