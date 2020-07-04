«Чтобы Паша ревновал?»: Муцениеце утешилась в объятиях чужого мужчины

Недавно освободившаяся от семейных обязанностей Агата Муцениеце обнародовала снимок с новым мужчиной. Напомним, 15 июня районный суд Москвы официально развел мать двоих детей с «мажором» Павлом Прилучным. Брак между актерами продлился без малого 9 лет, в последние месяцы он был омрачен постоянными разборками и рукоприкладством.

Позже в СМИ появилась информация, что практически сразу после расставания с Агатой Павел закрутил роман с коллегой Мирославой Карпович. «Папина дочка» отрицать существование отношений не стала, сделав акцент на прибытии новых подписчиков. Недавно Прилучный и вовсе временно забрал у бывшей жены детей, а затем вместе с любимой отправился в отпуск в Крым. Муцениеце же времени даром терять не стала и записалась на отдых в санаторий, где, судя по всему и нашла новую любовь.

В stories Агата обнародовала интригующую фотокарточку, на которой она обнимает высокого мужчину и прижимается к нему щекой. Лица молодого человека при этом не видно. Позже Муцениеце также похвасталась и найденной (или подаренной) ромашкой, на которой, скорее всего будет гадать – любит ли ее новый избранник или дело к этому только идет.

Рассчитывавшие же на воссоединение Прилучного и Муцениеце люди предположили – Агата специально «драконит» бывшего мужа. «Чтобы Паша ревновал?», «Что-то быстро как-то забылась», «Гюльчатай, покажи личико принца», «Шах и мат», — не постеснялись озвучить свои мысли они.