«Две сестрички, две Виолы»: жена и дочь Валерия Сюткина поразили фанатов своим сходством

Многие поклонники отметили, что исполнителю сильно повезло, потому что рядом с ним настоящие красавицы.

Музыкант Валерий Сюткин в Instagram разместил фотографию, на которой он в объятиях своей супруги Виолы и дочери. Ее также зовут Виола. Вместе с супругой и наследницей певец побывал в Доме-музее писателя Михаила Пришвина в Дунине.

В комментариях пользователи отметили, что дочь Валерия Сюткина и его супруга — словно две сестренки-красавицы. Они действительно очень сильно похожи.

«Очень приятно на вас смотреть. Ваши жена и дочка необычайные красотки», «Они у вас сестрички? Две сестрички, две Виолы», «Валерий, вы по-настоящему счастливый человек. Ваши девушки просто само очарование и вам несказанно повезло».

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Отметим, что Валерий Сюткин вместе с женой Виолой с 1993 года. Она младше его на 17 лет. Злые языки в свое время были уверены, что этот брак быстро распадется, но время показало обратное. Их дочь появилась на свет в 1996 году. Виола Сюткина-младшая окончила школу «Золотое сечение» в Швейцарии. Потом училась в Сорбонне. Сегодня девушка трудится исполнительным продюсером фестиваля «Черешневый лес».