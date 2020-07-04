Сати Казанова озвучила сумму гонорара за концерты во время участия в «Фабрике звезд»

Как отметила певица, она всегда мечтала о сольной карьере и не хотела петь в группе, которая принесла ей известность.

Певица Сати Казанова в Instagram озвучила сумму гонорара каждого артиста за концерт во время выступлений в «Фабрике звезд». По ее словам, концертный тур коллектива длился полтора года.

«Мы получали сто долларов за концерт, но концертов было невероятно много. Каждый день новые города, новые знакомства, новые впечатления. Впервые в жизни я почувствовала возможность жить, а не выживать. Я помогала родителям, мы рассчитались со всеми долгами и купили сначала один дом, а затем другой, получше». Сати Казанова

Сати Казанова отметила, что с негативом восприняла новость о своем выступлении в группе «Фабрика». Она всегда мечтала о сольной карьере. Сейчас она понимает, что была не готова в те годы к сольной карьере. Стать частью коллектива «Фабрика» и продюсерского центра Игоря Матвиенко было невероятной удачей.

Казанова заметила, что за 7,5 лет в «Фабрике» она часто строила из себя королеву. Другим участницам команды пришлось от нее за эти годы натерпеться. Она часто демонстрировала всем свой взрывной характер.

Напомним, что Сати Казанова после ухода из группы «Фабрика» начала строить сольную карьеру. Несколько лет назад она сыграла свадьбу с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Детей у них пока нет.