Похоронившая мужа блогер Екатерина Диденко закрутила роман с актером

Несколько дней назад влюбленные были замечены вместе на отдыхе в санатории.

Блогер Екатерина Диденко, которая четыре месяца назад похоронила своего супруга Валентина после вечеринки с сухим льдом, недолго была одна. Она закрутила роман с актером Владом Черных. Пару недавно видели вместе в одном из санаториев, где они весело проводили время. Как отметили очевидцы, влюбленные буквально ни на шаг не отходили друг от друга.

Отметим, что о новой любви в своей жизни Екатерина Диденко предпочитает пока не распространяться. При этом она уже познакомила молодого человека со своими детьми.

Диденко отметила, что в санатории они всей семьей купаются в бассейне. Ее дочь Настя, к примеру, научилась плавать, сообщает «СтарХит».

Напомним, что аптечный ревизор, как она сама себя называет Екатерина Диденко «прославилась» на всю страну четыре месяца назад. Она вместе с мужем отмечала свой день рождения в компании друзей. В какой-то момент супруг блогерши Валентин бросил в бассейн 25 килограммов сухого льда. В итоге три человека погибли из-за возникшей реакции. Не так давно девушка отмечала, что готова начать новую жизнь. Для начала Екатерина Диденко сделала в одной из клиник себе грудь.