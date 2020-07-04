Мария Машкова отчитала дочерей, которые по-английски передали привет своей бабушке

Стефания и Александра Слободяник почти все время находятся в Америке.

Актриса Мария Машкова в Instagram поделилась забавным роликом, где в главной роли ее дети – Стефания и Александра Слободяник. Не так давно они, как известно, снялись в сериале шоумена Семена Слепакова «Мать».

В начале ролика Мария Машкова попросила передать привет бабушке, известной российской актрисе Елене Шевченко. При этом Стефания и Александра сделали это по-английски, чем вызвали гнев матери.

«Девочки, мы договаривались, что передаем привет бабушке по-русски!» — резко сказала она.

«Блат, конечно, блатом, но даже, если ты чья-то дочка, чтобы получить роль (даже маленькую) все равно придется доказать, что ты сможешь эту роль сыграть. Это маленький отрывок из проб моих детей в сериал Семена Слепакова «Окаянные дни». Если вдруг еще кто не видел, бегом на ТНТ Premier! Наша серия с девчонками называется «Мать». Поздравляю-обнимаю прекрасную Елену Валюшкину. Каждая серия — новая история! Мой фаворит пока серия под названием «Долг». Даниил Воробьев. Ты — король!» Мария Машкова

Отметим, что Мария Машкова замужем за пианистом Александром Слободяником-младшим, который выступает в ведущих залах Нью-Йорка. Дочери звезды живут на постоянной основе в Америке. При этом порой актриса привозит их в Россию, чтобы повидать со звездными бабушкой и дедом – режиссером Владимиром Машковым.