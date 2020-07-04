Илана Юрьева из «Уральских пельменей» позировала на отдыхе с дочкой в одинаковых купальниках

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram поделилась снимком со своей дочкой Дианой. Для съемки они с наследницей примерили одинаковые купальники. Кадр сделан около красивой реки, которых в горах Алтая протекает огромное количество.

Юмористка рассказала, как они добирались до места отдыха. После того, как всех пассажиров посадили в самолет, лайнер еще полтора часа не взлетал. Как отметила Юрьева, людей из эконом-класса не кормили совсем. Те, кто летел в бизнес-классе могли без проблем заказывать напитки и еду. Но при этом там и билеты стоили в районе ста тысяч рублей за штуку.

«Видимо, мы стремимся к американским стандартам. Там кормят на борту только если ты оплатил и заказал еду заранее. Еда не входит в билет. Как же круто, что мы плотно позавтракали в аэропорту перед полетом. И такие мелочи не могли испортить нам настроение и позитивный настрой на путешествие». Илана Юрьева

Напомним, что Илана Юрьева родом из Бишкека, где появилась на свет в 1988 году. Ее супругом является бизнесмен Антон Юрьев. Сейчас из-за пандемии все выступления «Уральских пельменей» перенесены, поэтому у юмористки появилось много свободного времени и она уделяет все свободное время своим родным.