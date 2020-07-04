«Американская» дочь Ивана Урганта собирается приехать в Россию и навестить звездного отца

Дочь Ивана Урганта 19-летняя Эрика, которая уже много лет живет в Америке, должна в августе прибыть в Россию. Об этом во время одного из своих недавних эфиров сообщил сам шоумен.

Он отметил, что верит в возобновление в августе авиасообщения между странами, что позволит девушке приехать к родителям и сестрам. Правда, звездный телеведущий не сообщил, приедет ли вместе с Эрикой ее темнокожий бойфренд Муса.

Отметим, что за последнее время Иван Ургант в разных эфирах несколько раз вспоминал Эрику Куталия. Он, к примеру, подшучивал в разговоре с гимнасткой Ляйсан Утяшевой, что лично согласовывал выбор дочери ее бойфренда.

Интересно, что после таких заявлений в СМИ было много заголовков якобы Иван Ургант устроил кастинг и подбирал бойфренда для своей дочери, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Эрика – дочь супруги Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущего брака с грузинским бизнесменом. Телеведущий в прекрасных отношениях с девушкой. Он уже не раз летал к ней в Америку во время своего отпуска и выкладывал в Сеть совместные снимки. У Кикнадзе от первого брака также есть сын Нико. С Ургантом у них двое общих детей – дочери Нина и Валерия.