Надежда Оболенцева в соблазнительном бикини засветилась на шикарной яхте

Светская львица Надежда Оболенцева в Instagram похвасталась своим отдыхом на Черном море. Звезда опубликовала сразу несколько красивых видеозаписей. На кадрах она сидит на шикарной яхте в бикини. Кроме того, она показал, как плавает в Черном море.

«Утром вместо дельфинов в арбузовом море». Надежда Оболенцева

«Дельфинка», «Солнечная наша девочка», «Ого! Как классно! Окунуться бы», «Какая вы все-таки клевая», — отметили в комментариях многочисленные поклонники Надежды Оболенцевой.

Напомним, что Надежда Оболенцев родилась в очень состоятельной семье. Она – коренная москвичка. Ее отец 0 известный предприниматель Станислав Оболенцев. Он владелец и основатель ЗАО «АгроТехнологии». Начинал мужчина свою карьеру с государственной службы.

Сейчас Надежда замужем за популярным актером Резо Гигинеишвили. Это бывший супруг актрисы Надежды Михалковой. Свадьба актера и светской львицы состоялась чуть меньше года назад – 18 июля 2019 года. Общих детей в этом звездном браке пока нет.